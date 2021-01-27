banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
YouTuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı
YouTuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı
Atv'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
Atv'nin yeni Genel Müdürü belli oldu
Ekrem İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu
Ekrem İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu

Makine mühendisliği öğrencileri hurda aracı 15 bin liraya yeniledi: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır

Makine mühendisliği bölümü öğrencisi Ordulu iki arkadaş, hurda olarak aldıkları ve çalışmayan 30 yıllık aracı, öğrenci bütçesiyle kendileri toparlayarak, trafiğe uygun hale getirdi. Yaklaşık 3 ay süren yapım aşamasında işçilik vermeyen öğrenciler, 15 bin lira harcayarak topladıkları aracı, trafikte günlük olarak kullanıyor.

Genel 27.01.2021, 09:08
3
Makine mühendisliği öğrencileri hurda aracı 15 bin liraya yeniledi: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır

Makine mühendisliği bölümü öğrencisi Ordulu iki arkadaş, hurda olarak aldıkları ve çalışmayan 30 yıllık aracı, öğrenci bütçesiyle kendileri toparlayarak, trafiğe uygun hale getirdi. Yaklaşık 3 ay süren yapım aşamasında işçilik vermeyen öğrenciler, 15 bin lira harcayarak topladıkları aracı, trafikte günlük olarak kullanıyor.

10 yıldır arkadaş olan 23 yaşındaki Bedirhan Uygun ile aynı yaştaki Oğuzhan Çakır, araçlara olan meraklarından dolayı üniversitede makine mühendisliği bölümlerini tercih etti. Ünye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bedirhan Uygun, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim görürken, arkadaşı ise Kocaeli’de aynı bölümü kazandı. Araçlara olan meraklarını anlatmak için bir video platformundan kanal açarak, bilgiler veren iki arkadaş, sonrasında ise kendi bütçeleri ile hurda bir aracı toplamaya karar verdi.

Hurda ve çalışmayan olarak aldıkları aracı, 2 buçuk ay sonra trafiğe çıkarttılar

Bir süre önce İstanbul’da bulunan bir tanıdıklarından düşük bir fiyata hurda haldeki 1990 model ’Serçe’ marka otomobil satın alan iki öğrenci, çekici ile aracı Kocaeli’ne getirerek, bir sanayi ustasının malzemelerini kullanıp toplamaya başladı. Aracı ilk aldıklarında sadece kupası, motoru ve şanzımanı bulunan ancak çalışmayan araç üzerinde 2 buçuk ay çalışıp, öğrenci harçlıklarından da biriktirdikleriyle malzemeleri satın alıp, 15 bin lira para harcayarak kullanıma hazır hale getiren Bedirhan ve Oğuzhan, trafik muayenesini ve sigortasını yaptırdıkları aracı günlük olarak kullanmaya başladı. İki arkadaş, aracı yapım aşamasında çektikleri videoları da, açtıkları kanaldan ve sosyal medya hesaplarından paylaşarak, insanlara duyurmaya çalışıyor.

“Ustalara başvurmadan kendimiz toparladık”

Projenin, kendilerini meslek hayatında da geliştirdiğini ve bilmedikleri bazı şeyleri bu sayede öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Bedirhan Uygun, “Araç 1990 model Serçe. Bizim aldığımızda bu araç hurda haldeydi ve içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece kaportası vardı, onun dışında tüm işlerini anladığımız kadarı ile biz kendimiz yaptık. Çok fazla ustalara başvurmadan, Kocaeli’nde bir ustamızın işyerinde, ustamızın aletlerini de kullanarak bu aracı biz kendimiz toplamaya çalıştık” dedi.

“15 bin liraya çalışıp yürüyen bir araç ortaya çıktı”

Aracın, şu anda trafik muayenesinin olduğunu ve trafiğe çıkmaya uygun olduğunu aktaran Uygun, “Bu aracın, muayene ve sigorta ücreti hariç 15 bin lira kadar maliyeti oldu. Bizim için en gurur verici nokta ise eski ve klasik niteliği olabilecek bir aracın yeniden kazandırılması oldu. Bu araçları hurdaya ayırıp satıyorlar. Biz bunu yeniden ekonomiye kazandırmak adına, çöpe gitmesine gönlümüz el vermedi. Şu anda yeniden trafiğe çıkarttık ve diğer araçlar gibi gündelik olarak kullanıyoruz. Bunları yaparken de tamamıyla öğrenci bütçesi ile yaptık diyebiliriz. Tüm işlemlerini kendimiz yaptığımız için çok fazla maliyetimiz olmadı” şeklinde konuştu.

“Aracı aldığımızda içerisi komple boştu ve çalışmıyordu”

Fatsalı Kocaeli Üniversite Makine Mühendisliği öğrencisi Oğuzhan Çakır da otomobillere olan ilgilerinden dolayı üniversite bu bölümü seçtiklerini ifade etti. Açtıkları kanalda, otomobilin yapım aşamasını paylaşarak, bu tür projeleri insanlara duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Çakır, “Bu nedenle bu aracı alarak, projesine başladık. Aldığımızda araç içerisi boş durumdaydı ve 2 buçuk yıldır kullanılmıyordu. Motoru da çalışmıyordu, çekici ile İstanbul’dan Kocaeli sanayisine götürdük. Sanayide temizlik ve onarımlarını yapıp, hazır hale getirerek, trafiğe uygun şekilde tamamladık. Bu aracın yapım aşamalarını da kendi kanalımızda paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çakır, özellikle gençlerin bu şekilde hobilere yönelerek, hem kendilerini geliştirebileceklerini, hem de topluma katkılı işler ortaya çıkartabilecek bireyler olarak yetişebileceklerini ifade ederek, topladıkları araç sayesinde meslek dallarında da çok fazla tecrübe kazandıklarını sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13