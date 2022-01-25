Mahmutbey’de "kar" trafiği

İstanbul’da dün etkili olan kar nedeniyle Mahmutbey’de yol kenarına bırakılan araçlar ve sabah oluşan trafik havadan görüntülendi.

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok sürücü yollarda mahsur kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarında park ederek kendi imkanları ile evlerine gitmeyi tercih etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün sosyal medyadan yaptığı çağrı ile sürücülerden araçlarını park ettikleri ana yollardan kaldırmalarını isterken birçok sürücü aracını almak için harekete geçti. Mahmutbey’de kar nedeniyle oluşan trafik ve yol kenarına bırakılan araçlar ise havadan görüntülendi.