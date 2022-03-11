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Mahmutbey Gişeleri’nde oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Genel 11.03.2022, 09:15
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mahmutbey Gişeleri’nde kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.