Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne getirildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi’nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçti.

Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılıyor. Camide adım atacak yer kalmazken, binlerce kişi de töreni dışarıdan takip ediyor. Ara sokaklarda bile yer kalmadı. Beykoz’daki evinden çıkarılan Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesi, camiye getirildi. Öte yandan Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın oturduğu tabure kaydı. Kahraman, yanındakinin desteğiyle düşmekten son anda kurtuldu.