Mahkemelerde 41 bin 402 duruşma elektronik ortamda yapıldı

ANKARA (AA) - AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma uygulaması, 15 Eylül 2020'de Ankara Batı Adliyesi'nde pilot olarak başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla bu yıl içerisinde yaygınlaştırılan e-Duruşma, 81 ilde 1400 hukuk mahkemesinde faaliyete geçirildi. Bugüne kadar e-Duruşma kapsamında 41 bin 402 duruşma yapıldı.

Bakanlığın yaptığı çalışmalarla avukatların farklı illerdeki duruşmalara il dışına çıkmadan katılmalarını da sağlayan uygulama yaygınlaştırılacak. Bu yıl sonuna kadar e-Duruşma yapılabilecek 1800 duruşma salonu daha kullanıma sunulacak. Uygulama, gelecek yıl sonuna kadar ise tüm adliyelerde faaliyete geçirilecek.



