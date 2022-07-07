Mahkemeden çıkan şahıs, basın açıklaması yapan avukatlara tepki gösterdi

Dün İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Avukat Servet Bakırtaş için basın açıklaması yapan Kayseri Baro Avukatlarına mahkemeden çıkan bir vatandaş tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaş uzaklaştırılırken, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, “Dünkü olay az önce bizim de başımıza gelebilirdi” dedi.

Kayseri Barosu önünde düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve avukatlar katıldı. Baro Başkanı Köse konuşmasına başladığı sırada mahkemeden çıkan bir vatandaş bir avukatın kendisine iftira attığını söyleyerek, avukatlara tepki gösterdi. Bağıran şahsın olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından basın açıklaması devam etti. Avukatlar kendilerine bağıran şahsa “Basın açıklamasının özeti bu” deyip alkışlayarak karşılık verdi.

Artık yas tutmaktan bıktıklarını ve saldırıların son bulmasını istediklerini söyleyen Başkan Köse, “Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy’de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Av. Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Soruşturmanın ilk saatlerinde bulunurken edindiğimiz bilgiye göre, yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen, ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri oluşturan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin "ölümü göze alarak" sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da, o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor. Her bir avukat ölümünün bir ‘toplumsal ders’ olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa, "olmaz yargılama" diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da "bir avukat" savunacak. Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Av. Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allahtan rahmet diliyoruz” dedi.