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Mahalleyi domuzlar bastı
MAHALLEYİ DOMUZLAR BASTI
Genel 05.11.2020, 11:50
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Bursa’da aç kalan domuz sürüsü mahalleye kadar indi. Mahalleye inen domuzları vatandaşlar görüntüledi.
Mudanya ilçesi Göynüklü mahallesini aç kalan domuzlar bastı. Sürü halinde gezen domuzlar Göynüklü mahallesine kadar indi. Mahallede sürüler halinde gezerek yiyecek aradığı görüldü. Vatandaşlar mahallelerine kadar inen ve kaçmayan domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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