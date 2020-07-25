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Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye neden oldu

RİZE’DE BİÇ ÇOK BÖLGEDE KARŞILAŞILAN KAMULAŞTIRMA SORUNLARINA ŞİMDİDE MERKEZE BAĞLI YAĞLITAŞ MAHALLESİ EKLENDİ.

Genel 25.07.2020, 10:01
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Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye neden oldu

Rize’de biç çok bölgede karşılaşılan kamulaştırma sorunlarına şimdi de merkeze bağlı Yağlıtaş mahallesi eklendi. Mahallenin ortasından geçen yolun iki yanına farklı şekilde uygulanan kamulaştırma bedeli tepkiye neden oldu.

Rize merkezde 73 bin metrekarelik dolgu alan üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçilerek Salarha beldesi ile birlikte Yağlıtaş Mahallesi de rezerv alan olan gösterilmişti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Rize’de Yağlıtaş Mahallesi’ne TOKİ tarafından yapılacak olan rezerv alanı için proje hazırlanarak kamulaştırma işlemleri yapılmaya başlandı.

Yolun bir tarafına metrekaresi bin 40 liradan, diğer tarafına ise 800 liradan kamulaştırma bedeli belirlendi

Yapılan kamulaştırma işlemlerinden rahatsız olan mahalleliler ise mahallenin ortasından geçen yolun bir tarafının metrekaresine bin 40 lira, diğer tarafın metre karesine ise 800 lira verilmesine tepki gösterdi. Ayrıca 800 lira değer biçilen tarafta sadece yoldan 20 metre uzağa kadar kamulaştırılması da mahalleliyi ayağa kaldırdı. ‘Eğer alınacaksa hepsi alınsın’ diyen mahalleli, hem fiyatları hem de istimlak konusu olan yerlerin metrekaresinden dert yakındı.

Muzaffer Ayaz isimli mahalle sakini, yapılan kamulaştırmalardan sonra kamulaştırmaya girmeyen ve kendilerine kalan arazilerini değerlendiremeyeceklerini dile getirerek “Yan tarafa 1.040 liradan ödeme yaptılar, diğer tarafa ise 800 liradan ödeme yaptılar. Aralarında sadece 5 metre var. 800 liradan aldıkları yerleri 20 metre olarak aldılar. Arazilerimizi tamamen almadılar, kalan yerlerde ev dahi yapamayız. Burada insanlara verdikleri parayla vatandaş kendine bir ev alamıyor. Arazilerimizin 20 metresini aldılar peki geri kalanı ne olacak” dedi.

"Mağduriyetimiz giderilsin"

Reyhan Çelik isimli bir başka vatandaş ise 800 liradan kamulaştırılan bölgede yer alan evlerin birden fazla ortağı olduğunu ve kendilerine verilen bedel ile yeni bir ev alınamayacağının altını çizerek “Bir taraf bin 40 liradan alındı, bir taraf ta 800 liradan alındı. 800 liradan alınan taraftaki vatandaşlar mağdur. Bu tarafta herkesin evi kalkacak. Yolun kenarından evlerimiz kalktığı zaman hisse sahiplerinde 20 bin lira 30 bin lira kalacak. Bu parayla kim nereden ev alacak ? Kime bir ev parası düşecek ? 3 katlı bina da 5 hisse var, bu 5 hisseye 300 bin lira verdi, adam başı ne kadar düşer, bu parayla vatandaş nasıl ev alacak” şeklinde konuştu.

Mahallenin ortasından geçen yolun kenarında olup kamulaştırılan binaların sahiplerinin mağdur edildiğini dile getiren Yetiş Uzun ise “Yolun kenarında bulunan evlerin hepsi mağdur. Buradaki mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Yolun kenarındaki evlerimiz alınıyor ama aşağıda kalan arazilerimiz alınmıyor. Evimizin değerini 200 bin lira diyorlar, bu şartlarda ev almamız mümkün değil, hisseler var. Arazilerin tamamını almış olsalar mağduriyet de ortadan kalkacak. Yada bıraksınlar bizi almasınlar evlerimizi bizler mahallemizden de çıkmak zorunda değiliz. Bizler şu anda mağduruz. Evleri alıyorlar 20 metre kadar ondan sonraki araziler ise kalıyor. Kalan arazilerimiz ne olacak?” diye konuştu.

"Bizim mahallemizi kel ettiniz"

Yağlıtaş Mahallesi Muhtarı Vahdettin Pehlivan ise gerekli mercilere yapılan itirazlar neticesinde bölgenin yeniden kamulaştırma planının incelendiğini fakat çıkan sonucun yine mahalle sakinlerini memnun etmediğini dile getirdi. Pehlivan “İlk önce bu kamulaştırma yapıldığı zaman, konuyu gerekli mercilerle görüştük. Dedik ki ‘Bizim mahallemizi kel ettiniz’. Neticede sesimize yanıt geldi. Tekrar Ankara’dan bir heyet geldi ve ‘Güneye doğru sağ taraftan 20 metre istimlak yapacağız oradan aşağısını almayacağız’ dediler. Siyaset, belediye başkanımız, Milletvekillerimiz sağ olsunlar hepsi bir gayret içerisinde. Ama en son yaptığımız müracaata henüz bir cevap gelmedi. Biz istedik ki nasıl bir tarafı komple aldıysalar diğer tarafı da komple alsınlar. Nasıl bir tarafı komple temizledilerse, güney tarafını da komple temizlesinler. Vatandaşlarımızın da mağduriyetleri ortadan kalkmış olsun” şekline konuştu.

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