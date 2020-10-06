Mağdur edilen kadınlar seslerini Esra Erol’da duyuruyor
YABANCI UYRUKLU SEVGİLİSİNİ SINIR DIŞI EDİLMEMESİ İÇİN 75 YAŞINDAKİ BABASINI 32 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ İLE NİKAH MASASINA OTURTTU. TÜM GERÇEKLERİ ESRA EROL ORTAYA ÇIKARDI.
Yabancı uyruklu sevgilisini sınır dışı edilmemesi için 75 yaşındaki babasını 32 yaşındaki sevgilisi ile nikah masasına oturttu. Tüm gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı.
Televizyonda yayınlanan Esra Erol’da programına katılan M.T’nin iddiası damga vurdu. Esra Erol’da programına katılan 33 yaşındaki M.T., 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Konya’da yaşayan M. T.’nin iddiasına göre, eşi Ö. T. 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.
Yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için yaşlı babasıyla nikah yapan M. T.’den eşi hakkında şok iddialar. Eşi Ö. T.’nin karısının arka sokağında yabancı uyruklu sevgilisi F.T. ile ev tuttuğunu şuan 12 yaşında olan oğlu babasının kadınla olan ilişkisini bildiğini belirten M. T., “Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi” dedi.
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