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Mağarada mahsur kalan 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı
MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE GEZMEK İÇİN GİRDİKLERİ MAĞARADA, DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ SONUCU MAHSUR KALAN ÜNİVERSİTELİ 4 GENÇ, EKİPLERİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.
Genel 02.10.2020, 15:14
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Mersin’in Gülnar ilçesinde gezmek için girdikleri mağarada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan üniversiteli 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinin deniz kıyısında bulunan Yanışlı Mağarasına gezmek için giren üniversite öğrencisi 4 genç, denizdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençlerin kurtarılması için jandarma, sahil güvenlik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin ortak çalışması sonucu 4 genç, halat sarkıtılarak bulundukları yerden kurtarıldı.
Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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