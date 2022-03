Madende izin süreçleri, tek durak ofis sistemiyle çözülecek

Maden izin süreçleri, tek durak ofis sistemi yürürlüğe girdiğinde, sektörün hiçbir mensubu tek tek Bakanlık dolaşmak zorunda kalmayacak.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan adayı Rüstem Çetinkaya yeni dönem projelerini açıkladı. Çetinkaya, maden izin süreçlerinin ilgili Bakanlık yetkililerinden oluşan tek durak ofis sistemi yürürlüğe girdiğinde, sektörün hiçbir mensubunun tek tek Bakanlık dolaşmayacağını belirterek, "Ruhsat güvencesi konusunda ise sektörün mağduriyetini gidereceğiz. Geçmişten farklı olarak haklarımızı en güçlü şekilde arayacağız. Madencinin en önemli haklarının başında da ruhsat güvencesi geliyor. Üye İlişkileri Komitesi ile her üyemizle iletişim halinde olacağız. Üyelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı sistemi ile ulaşılabilir, her zaman diyaloğa açık bir sistem oluşturacağız. Her üyemiz muhatap bulacak, kendini değerli hissedecek. Çevre ve İletişim Komitesi ile ise sektörümüzün itibar ve imaj inşasını hak ettiği şekilde kamuoyuna, sistemli, stratejik, planlı ve sürekli olarak anlatacağız. Ar-Ge Komitesi, sektör ve üniversiteler arasındaki bağı ve çalışmaları güçlendirerek sektörümüzün önünü açacak. Yatırım ve Finansman Komitesi ile sektörümüzün ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından finansman desteği alabileceği proje desteği sağlayarak, halihazırdaki kuruluşlardan sektörümüzün en yüksek fayda sağlayacağı şekilde aktif olarak ilişkilerin yürütülmesini sağlayacağız. Ankara Ofisi ile sektörümüzü, karar vericiler nazarında en etkili şekilde temsil edilmesini sağlayacağız" dedi.

Çetinkaya, sektörel lobi sistemi ile sektörün en etkili şekilde temsil edilmesi, varlığının ve gerçekliğinin değerinin, gerek kamu ve bürokrasi gerekse siyasi camiada daha güçlü hissedilmesi için profesyonel lobi şirketlerinden hizmet alacaklarını belirterek, "Ankara ofisimiz ile koordineli şekilde çalışmalar yürüterek, sektörümüze nefes aldıracağız. Enerji Maliyetleri Çalışma Grubu ile sektörü çalışamaz hale getiren enerji maliyetlerinin giderilmesi için, maden sahalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının lisansa tabi olmaksızın kullanılabilmesinin önünün açılmasının gerekli çalışmalarını yürütüp sonuca varmasını sağlayacağız. Özetle, geçmişten farklı olarak hakkımızı güçlü bir kararlıkla arayacağız" dedi.