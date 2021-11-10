Madenciler kar altında Atatürk’ü andı

Kayseri’nin Develi ilçesinde çalışan madenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yılında yağan karın altında andı.

İlçede bulunan bir maden ocağında çalışan işçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü dolayısıyla kar yağışına aldırış etmeden anma töreni düzenledi. Saat 09.05’te araç sirenleri ile birlikte Türk Bayrağı açan işçiler, kar altında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.