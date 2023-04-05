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Maden ocağındaki patlamada yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Bartın’da meydana gelen maden patlamasında yaralandıktan sonra getirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Ayhan Akgün yaşam savaşını kaybetti.
Genel 05.04.2023, 21:12
Bartın’da meydana gelen maden patlamasında yaralandıktan sonra getirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Ayhan Akgün yaşam savaşını kaybetti.
Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 günü Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından yaralı işçilerin bir kısmı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Tedavisi devam eden işçilerden Ayhan Akgün yaşadığı kafa içi kanaması nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan tedavisi devam eden 2 diğer hastanın ise servise çıkabileceği öğrenildi.