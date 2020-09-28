Maden faciasının simge ismi Recep Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı
KARAMAN’DA 6 YIL ÖNCE MEYDANA GELEN MADEN FACİASININ SİMGE İSİMLERİNDEN OLAN VE DÜN KORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN RECEP GÖKÇE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Karaman’da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının simge isimlerinden olan ve dün korona virüsten hayatını kaybeden Recep Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Kazancı beldesi Gökçeler Mahallesi’nde Recep Gökçe için cenaze namazı kılındı. Mezarlık yakınındaki boş alanda kılınan cenaze namazına korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece Gökçe’nin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Recep Gökçe, maden faciasında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe’nin mezarının yanına dualarla defnedildi. Recep Gökçe’nin cenazesi tedbirler kapsamında kepçeyle defnedildi.
“Ermenek’teki maden faciasında yırtık lastik ayakkabılarıyla gündem olmuştu”
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden Recep Gökçe, yırtık lastik ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandırarak gündem olmuştu. Recep Gökçe, 4 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde korona virüs testi pozitif çıkan Gökçe, Konya’da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Bunun üzerine eşi Ayşe Gökçe de evinde karantinaya alındı.
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