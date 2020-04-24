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Macaristan’dan Bingöl’e getirilen Türkler’den videolu teşekkür

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MACARİSTAN'DAN BİNGÖL'E GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI, KARANTİNADA KALDIKLARI YURTTA HAZIRLADIKLARI VİDEO İLE BİNGÖL HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ.

Macaristan’dan Bingöl’e getirilen Türkler’den videolu teşekkür

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA MACARİSTAN'DAN BİNGÖL'E GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARI, KARANTİNADA KALDIKLARI YURTTA HAZIRLADIKLARI VİDEO İLE BİNGÖL HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ.

24 Nisan 2020 Cuma 12:12
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Macaristan’dan Bingöl’e getirilen Türkler’den videolu teşekkür

Korona virüs tedbirleri kapsamında Macaristan’dan Bingöl’e getirilen Türk vatandaşları, karantinada kaldıkları yurtta hazırladıkları video ile Bingöl halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonunda Korona virüs salgını nedeniyle Macaristan’dan getirilen 123 Türk vatandaşı, Bingöl’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor. Burada kalan vatandaşlar, hazırladıkları video ile hem Bingöl halkına teşekkür etti hem de 23 Nisan’ı kutladı.

Vatandaşlar ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Bingöl Valisi Kadir Ekinci’ye de teşekkür etti.

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