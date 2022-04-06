Lviv’de sirenleri duyan halk alışverişini yarıda bırakıp sığınaklara koşuyor

Güvenli kent ilan edilen Lviv’de siren sesleri sık sık duyulurken hayatın bir parçası haline gelen siren sesini duyan halk da işlerini yarıda bırakıp sığınaklara koşuyor.

Rus saldırıları altındaki Ukrayna’nın savaşı sürüyor. Güvenli kent ilan edilen Ukrayna’nın en batısında Polonya sınırındaki Lviv, son zamanlarda girerek artan siren sesleriyle inliyor. Savaştan kaçarak trenle Avrupa’ya gitmek isteyen binlerce Ukraynalıyı ağırlayan şehirde, gece gündüz alarm ve siren sesleri eksik olmuyor. Sirenlerle birlikte aktif olan otel alarmlarını duyan müşteriler soluğu sığınaklarda alıyor. Alışveriş sırasında sireni duyanlar elindeki poşeti bırakıp sığınaklara koşuyor. Hoparlörlerden Ukrayna milli marşı çalındığı anda ise işini gücünü bırakan herkes, saygı duruşuna geçip marşa eşlik ediyor.

Sık sık şehir hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşların tedbiri elden bırakmaması, ikinci bir uyarıya kadar sığınakları terk etmemeleri isteniyor.

Öte yandan yerel saatle 22.00 ile 07.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı da sürüyor. Vatandaşlar yasağa harfiyen uyarken ekiplerin geniş güvenlik tedbirleri yasak bitişine kadar devam ediyor. Gece araçlarıyla yolculuk etmek zorunda olanlar durdurulup incelenirken, yayalardan da dışarı çıkma gerekçesi yada izinlerine bakılıyor.