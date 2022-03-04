Lviv’de heykellere savaş ihtimaline karşı brandalar çekiliyor

Ukrayna’nın tarihi güzellikleriyle ünlü şehri Lviv Rus saldırısına hazırlıyor. Şehrin merkezinde bulunan önemli heykeller sünger ve naylon brandalarla kapatılarak korunmaya çalışılıyor.

Rusya’nın Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini ve stratejik noktaları vurmasıyla Lviv’de savaşa hazırlanıyor. Rus saldırısı ihtimaline karşı kent meydanında bulunan tarihi heykeller üzenlerine sünger ve naylon brandalar çekilerek koruma altına alınmaya çalışılıyor. Kent merkezinde günlük hayat devam etse de belirli aralıklarla siren sesleri duyuluyor.