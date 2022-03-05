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Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Ukrayna’da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.
Genel 05.03.2022, 13:40
Ukrayna’da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 10.gününde devam ediyor. Lviv halkı da ülkeden ayrılmak için Lviv tren istasyonuna gelmeye devam ediyor. Buradan komşu ülkelere geçmek isteyen bazı Lvivliler ise saatlerce tren istasyonunda bekliyor. Trenin gelmesinin ardından trenlere dolduran Siviller ülkeden ayrılıyor.