Lviv halkı tren istasyonlarına akın ediyor

Rusya’nın saldırısı devam ederken Ukrayna’nın Lviv kentinde yaşayanlar, çatışmaların kentlerine sıçraması ihtimaline karşı kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına koştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı operasyonun ardından ülkenin en güvenli kenti kabul edilen Lviv’de hareketlilik artıyor. Kiev’de yükselen siren sesleri, Rus askerlerinin Kiev’e yaklaşmasının ardından benzer durumun kentlerinde de yaşanmasından endişe eden Lviv halkı, kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına akın etti. Lviv’e eğitim için gelen Afrika kökenli öğrenciler de Lviv Tren İstasyonundan tahliye edildi.