Lületaşına Korona virüs dokunuşu, figürlere maske işlediler

Korona virüs sürecinde maske takma konusuna dikkat çekmek isteyen lületaşı ustaları tarafından taşa işlenen maskeli insan figürü görenleri hayran bıraktı.

Pandemiyle mücadelede önemli silahlardan biri olan maske, Eskişehirli lületaşı ustalarının hünerli ellerinde hayat buldu. Maske kullanımına dikkat çekmek isteyen ustalar, lületaşından yapılan pipoya maske takan insan figürü işledi. Dünyaca ünlü lületaşından üç usta tarafından bin bir emekle yapılan ve tamamlanması bir hafta süren pipo, görenlerin beğenisini topluyor.

"Değerli lületaşımızla Koronaya dikkat çekmek istedik"

Konuyla ilgili konuşan üçüncü kuşak lületaşı ustası Sema Ersoy, pandemi döneminde maske kullanımına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Ersoy, "Korona günlerinde şehrimizde çıkan değerli lületaşımıza bunu yansıtmak ve insanların dikkatini çekmek istedik. Maskesiz gezenler var. Bu günlerde herkesin biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Maske takmayanların maske takmalarına bir nebze olsun katkımız olsun istedik. Yapımı bir haftamızı aldı ve görenler tarafından çok beğenildi. Farklı bir konuya değindiğimiz için dikkat çekiyor. İlk kez biz yaptık daha önce yapan olmadı. Maske konusuna değinmek için farklı bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Lületaşından bile maskeli bir çalışma yaptık. Lütfen herkes maske konusunda duyarlı olsun. Hep birlikte inşallah bu zor günleri atlatacağız. Lütfen kurallara uyalım" diye konuştu.