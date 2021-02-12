Lüks sitede yatlar yan yattı, bomba patlamış gibi görüntü oluştu

İzmir Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından, lüks sitede milyonluk yatlar alabora oldu, sitenin içerisinde adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştu. Oluşan hasar ise havadan görüntülendi.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde ortaya çıkan hortum, bölgede ortalığı savaş alanına çevirdi. Bölgede yatlar alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da hasar oluştu. Alaçatı Port’ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı.

Lüks site savaş alanı gibi: Milyonluk yatlar alabora oldu

Alaçatı Mahallesi’ndeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü. Site içerisinde bulunan araçlarda ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı milyonluk yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Ortaya çıkan hasar ise havadan görüntülendi.