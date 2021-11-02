Lübnan’ın en eski İngilizce gazetesi kapanıyor

Lübnan’da 1952’den bu yana yayın hayatını sürdüren en eski İngilizce gazete The Daily Star’ın giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle kapatılacağı duyuruldu.

Lübnan’da giderek derinleşen ekonomik kriz medya sektörünü de vurdu. Son olarak, ülkenin en eski İngilizce gazetesi The Daily Star mali baskılar nedeniyle kapanmaya veya küçülmeye zorlanan Lübnanlı medya kuruluşları arasına katıldı. Kurulduğu 1952 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren ve İngilizce yayın yapan gazetenin kapatılacağı duyuruldu. The Daily Star Genel Yayın Yönetmeni Nadim Ladki, duyuruyu çalışanlarına e-posta ile bildirdi. Çalışanlara gönderilen e-postada, işten çıkarılmaları kararının büyük üzüntüyle alındığı belirtilerek, tazminat düzenlemelerinin tamamlandığı ifade edildi. E-postada ayrıca, çalışanlara "bu zor zamanlarda” şans dilendiği belirtildi.

Lübnanlı gazeteci Kamel Mrowa tarafından 1952’de kurulan The Daily Star, birkaç yıldır finansal zorluklarla mücadele ediyordu. Arap dünyasının da ilk İngilizce gazetelerinden olan The Daily Star yayın hayatına, 1975-90 yılları arasında Lübnan’daki İç Savaşı sırasında ara vermiş, 1996’da yeniden başlamıştı. Ülkede giderek derinleşen ekonomik krizin olumsuz etkilediği gazetenin, yazılı baskısı Şubat 2020’de, web sitesindeki güncellemeler ise geçtiğimiz 13 Ekim’de durdurulmuştu.