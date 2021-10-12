Lübnan’da elektrik kesintileri devam ediyor

Lübnan’da devam eden yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintileri devam ederken, halk jeneratör kiralayarak karşıladığı birkaç saat elektrik ihtiyacı için yaklaşık iki aylık elektrik faturası ödüyor.

Lübnan’da ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Deir Ammar Elektrik Santrali ve Zahrani Elektrik Santrali’nde, yakıt sıkıntısı nedeniyle 24 saatten fazla üretim durmuş, santrallerin yeniden faaliyete geçmesi için ordunun yakıt rezervinden takviye yapılmıştı. Lübnanlılar, ülkedeki elektrik sıkıntısının sektördeki yaygın yolsuzluk nedeniyle yaşandığını ifade ederken, bu yolsuzlukların ise siyasilerin başarısızlığına bağlıyorlar.

Halkın çoğuna günde sadece 2 saat elektrik verilirken, vatandaşlar elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için jeneratör satın alıyor ya da kiralıyor. Kiralık jeneratör ile elde ettikleri birkaç saatlik elektriğe ise yaklaşık iki aylık elektrik faturası kadar ödeme yapıyorlar.

Elektrik sıkıntısı Lübnan ekonomisini direk etkilerken, kilit öneme sahip sanayi, tarım, sağlık ve benzeri sektörlerde aksamalara neden oluyor. Elektrik krizi nedeniyle bazı hastane ve sağlık merkezleri çalışmayı durdururken, birçok esnaf ise kepenk kapatma noktasına geldi.

Bazı marketler de et ve balık ürünlerinin satışı durduruldu

Market sahibi olan Muhammed yaptığı açıklamada, devletin ürettiği elektriğin sadece bir saat verildiğini ifade ederek, yeterli elektrik ihtiyacı için iki jeneratör kiraladığını ve her jeneratör için 2 milyon Lübnan poundu ödediğini aktardı. Kazancının giderleri karşılayamadığını ifade eden Muhammed, buzdolabında ve soğutucularda saklanması gereken balık ve et gibi ürünlerin satışını durduklarını açıkladı.

“Müşterilere sadece 4 saat hizmet veriyoruz”

Döviz bürosunda çalışan Ralph ise yaptığı açıklamada, “İşimizin elektriğe ihtiyacı var ve sürekli kesiliyor” ifadelerini kullanarak, elektrik ihtiyaçlarını devletten ve jeneratörlerden günde 4 saat karşılayabildiklerini açıkladı. Ralph, sadece bu 4 saat içinde müşterilere hizmet verdiklerini aktardı.

“Müşterilerimin yarısını kaybettim”

Kuaför olan Alaa Firavun yaptığı açıklamada, durumun artık katlanılabilir olmadığını vurgulayarak, elektrik sıkıntısı nedeniyle günde en fazla 4 saat çalışabildiğini ve bu nedenle müşterilerinin yarısını kaybettiğini aktardı.

Esnaf kazandığı parayı jeneratörlere harcıyor

"Sebze ve Et için Abu Abdo" adlı şirketin sahibi Sumaisem, devlet tarafından halka elektrik verilememesini eleştirerek, marketin yaklaşık 18 saatlik elektrik ihtiyacını dizel jeneratörle karşıladığını ve kazancın sadece jeneratörün yakıtını karşıladığını ifade etti.

Öte yandan Irak’tan 20 Ekim’de elektrik üretiminin durdurulduğu 2 santral için 36 bin ton yakıt taşıyan tankerin Lübnan’a ulaşması bekleniyor.