Loyal Leda 2022 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Loyal Leda 2022 Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “3’üncü Kolordu (HRF) Komutanlığının 2023 yılı muharip kolordu karargah görevine yönelik Loyal Leda 2022 Tatbikatı, Orgeneral M. Mazlum İskora Kışlası’nda 30 Kasım tarihinde başladı. Tatbikata 3’üncü Kolordu Karargah personeli ile Türk ve diğer NATO karargahlarından gelen 187 yabancı askeri personel olmak üzere 503 personel katılıyor” ifadelerine yer verildi.