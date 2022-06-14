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Los Ageles’ta karpuz festivali ilgi gördü
ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen karpuz festivali bölge halkından büyük ilgi gördü.
Genel 14.06.2022, 11:33
ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen karpuz festivali bölge halkından büyük ilgi gördü.
ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde düzenlenen karpuz festivali katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Karpuz tadımlarının yapıldığı festivale katılanlar müzik gruplarıyla doyasıya eğlendi. Festival alanına getirilen hayvanları besleme fırsatı bulan çocuklar kendileri için kurulan alanda da gönüllerince eğlendi.