Londra’daki 118 kilometre uzunluğundaki Kraliçe II. Elizabeth adını taşıyan metro hattı açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70’nci yılına özel olarak inşa edilen 118 kilometre uzunluğundaki Elizabeth Metro Hattı açıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2018’de yapımına başlanan ve Kraliçe II. Elizabeth’in adını taşıyan 118 kilometrelik metro hattı açıldı. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılına özel olarak inşa edilen hat, Heathrow Havalimanı’na giden ikinci metro hattı oldu. Açılışın ardından binlerce Londralının kullanmaya başladığı metro hattında, ağırlıklı olarak mor renkler kullanıldı.

Metro hattı ayrıca, Londra’nın doğusuna, kuzeyine, güneyine ve batısına giden ilk hat olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Elizabeth, 17 Mayıs’ta yapımı tamamlanan “Elizabeth Hattı”nın bulunduğu Paddington İstasyonu’na sürpriz bir ziyaret düzenlemişti.