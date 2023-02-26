Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası

İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk toplumu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kahvaltıdan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzey bölgesinde bulunan Grand Palace’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Kahvaltı etkinliğine çok sayıda gurbetçi katılırken, kahvaltıdan elde edilen tüm gelirin deprem bölgesine gönderileceği bildirildi. Grand Palace’da gerçekleştirilen yardım etkinliğine yüzlerce kişi katılırken, organizasyonda yaptıkları yemeklerin satışlarını yapanlar ise Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Organizyaonu düzenleyen Shanize Arslan yaptığı açıklamada haberleri izledikten sonra çok etkilendiğini ve böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek için çalışma başlattığını belirterek, "Haberleri izlerken böyle bir karar aldım. Bir organizasyon yapmam gerektiğini düşündüm. Çalışmalara başladım ama bu kadar büyük bir organizasyon olacağını tahmin etmemiştim" dedi.

Yaklaşık 6 saat süren yardım organizasyonunda toplanan bütün paralar resmi kurumlar aracılığı ile deprem bölgesine gönderilecek.