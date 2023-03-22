Londra’da Ramazan ışıkları caddeyi aydınlattı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Coventry Caddesi Ramazan ayı dolayısıyla ışıklandırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ramazan ayının başlamasına 1 gün kala hazırlıklar sürüyor. Londra’nın en işlek caddesi olarak bilinen Leicester Meydanı yakınındaki Coventry "Ramazan ışıkları" konsepti ile aydınlatıldı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın da katılımıyla geri sayım yapılarak açılan ışıklandırmalara yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Turistlerin uğrak noktası olan Coventry Caddesi’ndeki ışıklandırmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek.