Londra’da “Ramazan ışıkları” caddeleri süsledi

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala sokaklar ışıklar ile süslendi.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala dünyanın farklı noktalarında da Ramazan heyecanı yaşanıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’nın en işlek caddelerinden olan ve Leicester Square yakınlarında bulunan Coventry Caddesi’nde Ramazan ayı öncesi ışıklandırma ve süsleme yapıldı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği caddeyi kandil ve hilal şeklindeki ışıklar süsledi.