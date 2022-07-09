Londra’da Müslümanlar bayram namazında buluştu

İngiltere’de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Dünya genelinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri dolduruyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camisi de Kurban Bayramı namazını kılmak için gelenlerle doldu. Namazın ardından dualar edilirken, cemaat birbiriyle bayramlaştı.