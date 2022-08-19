Londra’da demir yolu çalışanları grev yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da demiryolu çalışanları maaşlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla greve gitti.

İngiltere’nin genelinde başlayan eylemler ile birlikte başkent Londra’da da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kapalı metro duraklarıyla karşılaştı. Londra’da bulunan bir çok metro istasyonu tren seferlerini durdururken, işlerine gitmek isteyen Londralılar otobüs ve bisiklet kullanmak zorunda kaldı. Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) tarafından başlatılan eylemlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.