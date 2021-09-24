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Lokman Çağırıcı esnafı ziyaret etti, pahalılığın nedenini sordu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demirkapı Mahallesi’nde ziyaret ettiği esnafla hem sohbet etti hem de pahalılığın nedenini sordu. Kimi kiralardan şikayetçi oldu kimi de ürünü getiren aracılardan şikayetçi oldu. Çağırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Genel 24.09.2021, 11:46
Lokman Çağırıcı esnafı ziyaret etti, pahalılığın nedenini sordu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demirkapı Mahallesi’nde ziyaret ettiği esnafla hem sohbet etti hem de pahalılığın nedenini sordu. Kimi kiralardan şikayetçi oldu kimi de ürünü getiren aracılardan şikayetçi oldu. Çağırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Toplumun her kesimiyle irtibat halinde olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün öğlen saatlerinde Demirkapı Mahallesi’ne ziyaretlerde bulundu. Çağırıcı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile birlikte esnafa uğradı. Fırından markete kuaförden ayakkabı tamircisine kadar farklı sektörlerde hizmet veren işletmelere giren Çağırıcı, hal hatır sorup hemşehrileriyle sohbet etti. İş yeri sahipleriyle ekonomiyi de konuşan Çağırıcı “Bu pahalılık neden kaynaklanıyor?” diye sordu.

Kiralardan ve aracılardan şikayetçi oldular

Vatandaş kadar kendilerinin de fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen esnaf, hem iş yeri kiralarının yüksek olmasından hem de ürünleri kendilerine getiren aracılardan dert yandı. Bazıları da çözüm olarak kamu kurumlarının sebze ve meyveyi üreticiden alıp aracı olmadan belli noktalarda satmasını gösterdi.

“Yakın zamanda sorunu çözeceğiz”

Pahalılığa karşı mücadele ettiklerini belirten Çağırıcı, “Yaşanan hukuksuzluklara ve yanlışlara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hareket ediyoruz. En yakın zamanda bu sorunu çözeceğiz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde hem vatandaşımız hem de siz değerli esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi.

Çağırıcı, bu tür ziyaretlerin önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini söyledi.

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