Lokantada başladığı “askıda yemek” projesini evlere taşıdı

Bolu’da geçtiğimiz yıllarda “askıda yemek” projesiyle ihtiyaç sahiplerine lokantada yemek veren işletme sahibi, pandemi sebebiyle askıda yemekleri vatandaşların evlerine gönderiyor.

Bolu’da lokanta işletmeciliği yapan Halit Erkan Adıyaman, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek yiyebilmesi için “askıda yemek” projesi başlattı. Proje kapsamında hayırsever vatandaşların belli bir ücret ödeyerek lokantaya bıraktıkları askıda yemek kartları ile Adıyaman’ın kurumlardan belirlediği 12 kişi ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor. Pandemi sebebiyle lokantaya müşteri alamayan ve paket servisi yapan Adıyaman, ihtiyaç sahiplerini mağdur olmaması için hazırlanan iftar yemeklerini kurye aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.

“Projenin genişlemesini istiyorum”

Projenin genişlemesini ve daha çok esnafın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istediğini ifade eden işletmeci Halit Erkan Adıyaman, “Askıda yemek projesini pandemiden önce masaya gelen müşterimize verebiliyorduk. İhtiyaç sahibi müşterimize masada veriyorduk. Dünyayı saran bir pandeminin içindeyiz. Restoranlarımızın çoğu şu anda paket servis yapmakta. İnsanlar oturup yemek yeme gibi bir şansı yok. Bunun için bu Ramazan ayında kendimizin belirlediği aileler, valilikten edindiğimiz aileler ve kamu kurumlarından edindiğimiz bilgilerle ihtiyaç sahibi ailelere hayır sahipleri kişi başı verdiği bir miktar parayla evlere yemek götürüyoruz. Kurye arkadaşlar aile ile herhangi bir temas olmadan yemeği kapısına bırakıp geliyor. Bu hem askıya yemek bırakan kişilerin hayrına oluyor. Hem de biz vesileci olmuş oluyoruz. Bu şekilde projeyi genişletmeye çalışıyoruz. Bu projenin daha çok genişlemesini, daha fazla esnaf arkadaşımızın yapmasını temenni ediyorum. Günlük 3 aileye gönderiyoruz. Aileleri 4’er kişi olarak düşünürsek 12 kişilik yemek gönderiyoruz” dedi.