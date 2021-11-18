Loft Art, Humano sergisi ile 23 Kasım'da kapılarını sanatseverlere açacak

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, Humano (İnsan ve Keşif) sergisi ile 23 Kasım’da İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açacak.

Loft Art'tan yapılan açıklamaya göre, 45’inci kuruluş yılını kutlayan, Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art'ı hayata geçiriyor.

Daha önce farklı iş birlikleri ile 2020 yılında yapımını tamamladığı modern köy projesi Bodrum Loft’da Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açıyor.

Loft Art’ın ilk sergisi olacak Humano, 23 Kasım’daki ön gösterim ile kapılarını açacak. Humano, 2 Ocak 2022'e kadar sanat alanında gezilebilecek.

Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Loft Art’ın ilk sergisinde Arif Akdenizli, Bahadır Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 13 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olacak Loft Art alanının Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.

