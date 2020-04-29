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Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı

DENİZLİ’DE GEÇTİĞİMİZ 5 ŞUBAT GÜNÜ ÇIKAN FIRTINADA MİNARESİNDEN KÜLAHI DÜŞEN ESMA HATUN CAMİSİ’NİN HENÜZ TADİLAT İŞLERİ BAŞLAMADI

Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı

DENİZLİ’DE GEÇTİĞİMİZ 5 ŞUBAT GÜNÜ ÇIKAN FIRTINADA MİNARESİNDEN KÜLAHI DÜŞEN ESMA HATUN CAMİSİ’NİN HENÜZ TADİLAT İŞLERİ BAŞLAMADI

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:01
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Lodosta uçunca, minare külahsız kaldı

Denizli’de geçtiğimiz günlerde esen şiddetli lodos sebebiyle minarenin külahı yıkıldı. Külahsız kalan minare vatandaşları şaşırtıyor.

Denizli’de 5 Şubat’ta yaşanan fırtınada Esma Hatun Camii’nin külahı yıkıldı. Yaklaşık üç ay öncesinde meydana gelen olayın ardından minare halen külahsız duruyor. Vatandaşlar ise külahsız minareye şaşkın gözlerle bakıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle camiler cemaatle namaz kılmak için yasaklansa da, vatandaşlar külahın biran önce yapılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Yaşar Memiş, minareyi külahsız gören vatandaşların şaşırdıklarını ifade etti. Minarenin bu süreçte yapılmasının iyi olacağını ifade eden Memiş, "Bu şekilde bir garip duruyor" dedi.

Öte yandan, külahının önümüzdeki günlerde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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