"Loçka" ne demek? Arnavutça'da "Loçkam" ne anlama geliyor? Kimlere loçka denir?

Loçka sözcüğü Türkçe bir kelime değil. Makedonyalı ve Türkiye'de yaşayan Arnavut göçmenlerin günlük hayatta kullandıkları Arnavutça bir kelime olan loçka, sonuna getirilen türkçe iyelik ekiyle bir sevgi hitabına dönüşüyor. Peki loçkam ne anlama geliyor? Kimlere böyle hitap ediliyor?

Loçka sözcüğü Arnavutça olup göçmenler arasında yaygın bir şekilde ve günlük yaşamda kullanılıyor.

Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay'la filmler çeken ve eşinin hem yakın dostu hem hemşehrisi olan Luran Ahmeti'ye loçkam diye hitap etmesinin sebebi Ahmeti'nin Arnavut olması. Arnavutça bir sevgi hitabı olan "loçka'm" Makedonyalı göçmenler arasında sıklıkla kullanılıyor.



Loçka Ne Demek? Arnavutçada Loçkam Nedir, Kimlere Denir?



Arnavutça olan "loçka" sözcüğü Arnavutlar arasında yaygın bir biçimde kullanılır. Loçkam "Ciğerim, canımın içi" anlamına geliyor.

"Loçkam" şeklinde sıkça kullanılan bu terim sevilen her kişiye söylenebilir.

Dedeler ve nineler torunlarını "loçkam" diye sever. Sevgililer de birbirlerine böyle hitap edebilir. Arkadaşlar, akrabalar, kardeşler, özetle herkes için kullanılabilir.