Lisesi öğrenciler kar yağışı altında halay çekti

Arnavutköy’de bulunan bir lisede teneffüs zilinin çalmasıyla kendilerini bahçeye atan öğrenciler, kar yağışı altında halay çekti. Öğrencilerin kar keyfi ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Arnavutköy’de bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrenciler ise kar keyfini yaşamak için ders arasında bahçeye koştu. Kar yağışı altında dans eden öğrenciler halay çekmeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerin halaylı kar eğlencesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.