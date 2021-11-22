Libya’dan Türkiye’ye getirilen Nurettin Çalık Adana’ya gelerek ailesine kavuştu

Libya’da 2 yıldır alıkonulduktan sonra MİT ve Katar İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmalarıyla yurda getirilen 7 Türk vatandaşından biri olan Nurettin Çalık, karayoluyla Adana’ya geldi. Adana otogarında Nurettin Çelik ailesi tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı.

Libya’nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Katar İstihbarat Teşkilatı’yla müşterek çalışmaları neticesinde yurda getirildi. Bu kişilerden Nurettin Çalık Ankara’dan Adana’ya karayoluyla geldi. Adana otogarına gelen Nurettin Çalık ailesi tarafından sevinç içerisinde karşılandı.

“Türkiye’nin insanları hiçbir yerde tek kalmaz”

Libya’da 2 yıl alıkonulduktan sonra Adana’ya gelip ailesine kavuşan Nurettin Çalık, ”Türkiye hiçbir yere değişilmez. Şu bir gerçektir. Türkiye’nin insanları hiçbir yerde tek kalmaz. Her zaman arkasında güçlü bir devlet vardır. Çıkacağımızı hiç düşünmüyorduk ama bir anda oldu. Buraya ilk adımı attığımda titriyordum. İki gün boyunca gözyaşlarım hiç durmadı. Bugün biraz daha iyiyim” dedi.

“Sabah haberi aldığımızdan beri gözyaşlarımızı tutamadık”

Libya’da 2 yıl alıkonulan Nurettin Çalık’ın kardeşi Adem Çalık,” Annem, babam memlekette dört gözle bizi bekliyor. Yarın inşallah gidip kavuşacağı onlara. Sabah haberi aldığımızdan beri gözyaşlarımızı hiç tutamadık. Bu durum anlatılmaz yaşanır. Ümitsizliğe hiç kapılmadık. Çünkü devletimizden böyle bir şey bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız olsun Hakan Fidan olsun hepsinden Allah razı olsun. Bu günleri bekliyorduk” diye konuştu.

Nurettin Çalık’ın yengesi Ayşen Çalık ise,” Hiçbir haber alamadık. Hep ümitsizliğe kapıldık. Hep bir umut ışığı bekledik ama hep ümidimiz sonradan kırıldı. Bekledik sürekli bekledik. Ama hiçbir haber alamadık. Her yere başvuruldu ama hiçbir haber alamadık. Şimdi o kadar mutluyuz ki kelimelere sığdıramıyoruz. Haberi aldığımızdan beri çok ağladık, gözyaşları dinmiyor. Mutluluk gözyaşları bunlar tabi ki, inşallah bunları bir daha yaşamayız.” sözlerini kaydetti.