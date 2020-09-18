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Libya’da silah yaralanması sonucu hayatını kaybeden askerin ailesine acı haber verildi
İBYA'DA GÖREVLİ PİYADE TEĞMEN ERHAN KÖSEÖMÜR'ÜN KIRŞEHİR'DE BULUNAN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ.
Genel 18.09.2020, 00:43
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Libya’da görevli Piyade Teğmen Erhan Köseömür’ün silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği haberi Kırşehir’de bulunan ailesine verildi.
Kendi isteği ile Misurata Komutan Yardımcılığı emrinde Libya’ya görevli olarak gittiği öğrenilen Piyade Teğmen Erhan Köseömür, silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Kırşehir’de bulunan ailesine ise acı haber, İlçe Kaymakamı Şükrü Özcan, İlçe Emniyet Amiri Volkan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Ali Alp ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından verildi.
Köseömür’ün cenazesinin ise gerekli işlemlerinin tamamlandıktan sonra Kırşehir’e gönderileceğini öğrenildi.
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