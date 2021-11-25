Libya Yüksek Seçim Komisyonu, devlet bakanlığı seçimleri için ön aday listesini kamuoyuyla paylaştı

LİBYA (AA) - Komisyon, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin başvuruları "kabul edilen" ve "reddedilen" adayların isimlerinin bulunduğu listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Adaylık başvurusu kabul edilen 48 kişi arasında Ulusal Birlik Bükümeti Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa ile Halife Hafter gibi isimler yer aldı.

Başvurusu reddedilenlerin yer aldığı 25 kişilik listede ise Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yanı sıra eski Başbakan Ali Zeydan ve eski Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Busehmin'in ismi dikkati çekti.



Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kabul edilen veya reddedilen adayların komisyon kararlarına itiraz süresinin 12 gün olduğu aktarıldı.

Reddedilen 25 kişinin Başsavcılık, Ceza Soruşturma Dairesi Başkanı ve Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı'nın ifadelerine göre adaylık şartlarını karşılayamadıkları belirtilen açıklamada, Kaddafi'in Cumhurbaşkanı'nın onur veya dürüstlüğünü zedeleyen bir suçtan mahkum olmamasını öngören seçim yasasının maddelerinden birini taşımaması nedeniyle reddedildiği aktarıldı.

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonu'nun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.