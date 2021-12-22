Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız

TRABLUS (AA) - Seçimleri izlemekle sorumlu Komite, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'e konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

Aynı zamanda başkanlık seçimlerinde aday olan Salih'e gönderilen mektupta, "Seçimlerin, 24 Aralık 2021 şeklinde belirlenen tarihinde yapılmasının imkansız olduğunu size bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Libya Meclisi Seçim Komitesinin mektubunda ayrıca Salih'e "görevine yeniden başlaması, parlamento başkanlığını üstlenmesi ve oturumları yönetmesi" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) kaynaklarından alınan bilgiye göre, devlet başkanlığı adaylığı nedeniyle görevine ara veren Başbakan Abdulhamid Dibeybe de yeniden görevine başladı.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, gün içinde yaptığı açıklamada 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.



