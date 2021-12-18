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LG Ultrafine OLED Pro monitörler görüntü kalitesinde yeni standartlar sunuyor

- LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Çözümleri Şirketi, BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae:- “Yaratıcı profesyoneller düşünülerek tasarlanan yeni UltraFine OLED Pro monitörlerimiz, kendinden aydınlatmalı çarpıcı görüntü kalitesi ve güvenilir kalibrasyon ile saf görsel hassasiyet sunuyor"- "İnanılmaz doğruluk, geniş renk gamı ​​ve hem HDR hem de SDR içeriğini aslına uygun şekilde yeniden üretme yeteneği, bu birinci sınıf görüntüleme çözümlerini film ve dijital medya endüstrilerinde çalışan profesyonel kullanıcılar için ideal hale getiriyor”

Genel 18.12.2021, 11:51
LG Ultrafine OLED Pro monitörler görüntü kalitesinde yeni standartlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG) doğru renk üretimi ve yüksek HDR performansı bulunan yeni ekranları, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve videoları düzenlemede öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, 2022 LG UltraFineTM OLED Pro monitörlerinin (32BP95E, 27BP95E modelleri) duyurusu ile profesyonel düzeyde ekran çözümleri için yüksek standartlar belirlemeyi sürdürüyor.

OLED'in kendinden aydınlatmalı piksellerinin avantajlarını masaüstüne sunan monitörler, profesyonel görsel efekt sanatçılarının, video editörlerinin ve diğer yaratıcı endüstri rol modellerinin talep ettiği doğru renk üretimini ve üstün HDR ve SDR performansını sağlıyor.

LG'nin en yeni 32 ve 27 inç OLED Pro modellerinin, 1.000.000:1 kontrast oranına ve DCI-P3 renk alanının yüzde 99'una sahip 4K UHD çözünürlüklü (3.840 x 2.160) ekranları, onları en ayrıntılı dijital projeler için bile uygun hale getiriyor.

Her iki yeni ekran da renk doğruluğu ve kontrast için bağımsız piksel kontrolü sunuyor ve OLED ekranlar arkadan aydınlatma gerektirmediğinden, bu UltraFine monitörlerde birçok LCD ekranda yaygın olan dikkat dağıtıcı hale etkisi veya dalgalanma bulunmuyor.

Monitörlerin üretkenlik için en uygun koşullarda canlı renkler göstermesini sağlamak amacıyla, her iki OLED Pro monitör de çıkarılabilir, kendi kendini kalibre eden sensörler ve monitör kapakları ile birlikte geliyor.

Kalibrasyon sensörü, ücretsiz olarak indirilebilen LG Calibration Studio yazılımıyla birlikte kullanıldığında, kullanıcı tarafından önceden belirlenen zamanlarda ekrandan yayılan ışığı ölçüyor ve yüksek derecede renk doğruluğu ve tutarlılığı sağlamak için gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapıyor. Daha da fazla renk ve görüntü doğruluğu için, dış ışık kaynaklarından gelen rahatsız edici yansımaları ve parlamayı önlemek için başlık takılabiliyor.

UltraFine OLED Pro cihazlarının her ikisi de ince, zarif form faktörleri sunuyor ve hafif olması dolayısıyla farklı odalara ve masalara kolayca taşınabiliyor. Birlikte verilen stant, basit bir tek tıklama mekanizmasıyla ekranın arkasına güvenli bir şekilde takılıyor. Stabilite veya stilden ödün vermeden yükseklik, döndürme ve eğme için ayarlanabilirlik sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Çözümleri Şirketi, BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, şunları kaydetti:

“Yaratıcı profesyoneller düşünülerek tasarlanan yeni UltraFine OLED Pro monitörlerimiz, kendinden aydınlatmalı çarpıcı görüntü kalitesi ve güvenilir kalibrasyon ile saf görsel hassasiyet sunuyor. İnanılmaz doğruluk, geniş renk gamı ​​ve hem HDR hem de SDR içeriğini aslına uygun şekilde yeniden üretme yeteneği, bu birinci sınıf görüntüleme çözümlerini film ve dijital medya endüstrilerinde çalışan profesyonel kullanıcılar için ideal hale getiriyor.”

Yeni LG UltraFine OLED Pro monitörler, gelecek aydan itibaren dünya çapındaki önemli pazarlarda satışa sunulacak.

#LG #LG Ultrafine OLED Pro monitörler
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