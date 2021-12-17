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LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor

- LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol:- “LG Tiiun, evde daha yeşil, daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak isteyen meşgul tüketiciler için pratik ve kullanışlı bir çözüm. Bir kişinin evine veya dairesine şık bir ek olan akıllı bahçe sistemimiz, büyüyen bitkileri, yapraklı yeşillikleri ve çiçekleri, hiç bahçe deneyimi olmayan bizler için bile eğlenceli ve basit hale getiriyor"

Genel 17.12.2021, 13:31
LG Tiiun ile ev içinde bitki yetiştirmek kolaylaşıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG) akıllı bahçe cihazı Tiiun, tüketicilerin tüm yıl boyunca kendi yeşilliklerini yetiştirmelerini sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG güncellenmiş yeşil yaşam konsepti, modern bağımsız iç mekan bahçe cihazı LG Tiiun, CES 2022'de tanıtılacak.

Korece'de "filizlenmek" anlamına gelen Tiiun, LG'nin en acemi bahçıvanların bile tüm yıl boyunca evlerinin rahatlığında sebze, ot ve hatta çiçek yetiştirmesini sağlayan en yeni cihazına verilebilecek en uygun isim olarak tanımlanıyor.

Şık ve kullanımı basit olan LG'nin en son yaşam tarzı yeniliği, haşere veya olumsuz iklim endişesi olmadan tam donanımlı bir bahçenin tüm avantajlarını sunuyor.

Tamamen bağımsız bir ünite olarak tasarlanan LG Tiiun, her biri 6 adete kadar hepsi bir arada tohum paketini ve üç farklı türde tohum setini alabilen iki rafa sahip bulunuyor. Tohum çimlenmesi için 10 delik içeren her tohum paketi ile kullanıcılar, LG'nin gelişmiş teknik bilgisi sayesinde sadece 4 ila 8 hafta içinde, evlerinde kolayca farklı yeşillikler yetiştirebiliyor.

CES 2022 İnovasyon Ödülü sahibi olan LG Tiiun, yenilikçi teknolojisi, tasarımı ve sunduğu farklılaştırılmış tüketici yararı ile tanındı. Bu modern akıllı bahçe sistemi, zahmetsiz ve güvenilir şekilde sonuç verecek, büyük ölçüde otomatikleştirilmiş bir bitki yetiştirme süreci sağlamak için LG’nin birden fazla ürün kategorisinden elde ettiği onlarca yıllık tecrübe ve teknolojik uzmanlığından yararlanıyor.

LG'nin ünlü inverter kompresörünü kullanan esnek hava kontrol sistemi, organik büyüme için en uygun koşulları yaratmak üzere Tiiun'un iç sıcaklığını hassas bir şekilde ayarlıyor. Günün doğal döngüsünü taklit etmek için sıcaklığı ve ışığı otomatik olarak düzenliyor.

LG'nin akıllı bahçe sistemi her 24 saatte 8 kez sulama yaparken, otomatik sulama sistemi tohumların sağlıklı yeşilliklere ve çiçeklere dönüştürülmesine yardımcı olmak için ideal miktarda nemi sirküle ediyor.

LG Tiiun'un iç yapısı, büyüme sürecini hızlandırmak için dahili LED ışık kaynağının etkisini güçlendirerek fotosentez verimliliğini artırmak üzere tasarlandı. Şeffaf kapı, kullanıcıların bitkilerinin büyümesini izlemesine olanak tanırken, aynı zamanda tutarlı bir iç sıcaklığı korumak ve sinir bozucu böcekleri dışarıda tutmak için hava geçirmez bir yalıtım sağlıyor.

Kullanıcılar, LG'nin mobil ThinQ uygulamasıyla, tüm çimlenme sürecini uzaktan izleyebiliyor, ayarları kontrol edebiliyor veya değiştirebiliyor ve su deposunun yeniden doldurulması gerektiğinde bildirim alabiliyor. Tiiun, doğal bej ve yeşil renklerinde sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, “LG Tiiun, evde daha yeşil, daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak isteyen meşgul tüketiciler için pratik ve kullanışlı bir çözüm. Bir kişinin evine veya dairesine şık bir ek olan akıllı bahçe sistemimiz, büyüyen bitkileri, yapraklı yeşillikleri ve çiçekleri, hiç bahçe deneyimi olmayan bizler için bile eğlenceli ve basit hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

LG Tiiun ve LG Tiiun mini, 5 Ocak'tan itibaren CES 2022'de LG'nin online fuar standında sanal olarak sergilenecek. LG Tiiun ve diğer yenilikçi ev aletleri LG Home'da (www.lg.com/global/exhibition/homeappliance/lg) görülebiliyor.

#LG #LG Tiiun #yeşillik
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