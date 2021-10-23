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LG Therma V ile kış aylarında çevre dostu ısınma imkanı

Genel 23.10.2021, 12:06
LG Therma V ile kış aylarında çevre dostu ısınma imkanı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), ısınmada çevreci ancak son derece verimli çözüm arayan tüketiciler için Therma V Isı Pompasını sunuyor.

LG açıklamasına göre, farklı iklim özellikleri gösteren farklı bölgelerde, kentte, kırsalda, ahşap, betonarme, kerpiç fark etmeksizin her türlü binada üst düzeyde verim sağlayan LG Therma V Isı Pompası, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V, klasik yöntemlere oranla karbondioksit (CO2) emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor, fosil yakıt kullanmadan da ısınmanın mümkün olduğunu ispatlıyor. Klasik ısıtıcılara oranla 4 kat daha etkili olan LG Therma V, ne kadar uzun süre kullanılırsa o oranda maliyet tasarrufu sağlıyor.

Açıklamaya göre, eksi 25 santigrat derece gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi iyi şekilde çalışan Therma V Isı Pompası, soğuk dış ortam havasında bile 65 santigrat dereceye kadar sıcak su imkanı tanıyor. LG Therma V, yaz aylarında ise soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Therma V Isı Pompası’nın Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor.

Yenilenebilir kaynaklar kullanan ve kullanıcıların hayatına büyük bir konfor getiren LG Therma V Isı Pompası, zahmetsiz ve kolay kurulumuyla da öne çıkıyor.

#LG Therma V
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