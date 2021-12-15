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LG, CES 2022'de Lifestyle TV serisini tanıtacak

- LG'nin Lifestyle TV'leri, yeni nesil izleme alışkanlıklarına yönelik olarak sunduğu farklılaştırılmış tasarım ve özellikleriyle, günümüzün ev merkezli yaşam tarzı için "ideal" birer seçenek oluşturuyor

Genel 15.12.2021, 11:33
LG, CES 2022'de Lifestyle TV serisini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), CES 2022'de, günümüzün ev merkezli yaşam biçimi için tasarlanan ve geliştirilen orijinal Lifestyle TV serisini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin Lifestyle TV'leri, yeni nesil izleme alışkanlıklarına yönelik olarak sunduğu farklılaştırılmış tasarım ve özellikleriyle günümüzün ev merkezli yaşam tarzı için "ideal" birer seçenek oluşturuyor.

Çok yönlü, şıklığıyla her mekana uyumlu ve daha kullanışlı LG'nin LifeStyle TV'leri, bir evi ofise, spor salonuna, galeriye, atölyeye veya eğlence merkezine dönüştürmeye yardımcı olurken, aynı zamanda dekorasyona zarafet kazandırarak günlük yaşamı daha keyifli hale getiriyor.

Geleneksel ekran tasarımından kaçınarak yeni kullanıcı deneyimleri sunmak üzere tasarlanan LG Objet TV (model 65Art90) ve LG StanbyME (model 27Art10) modelleri bu çığır açan seriyi öne çıkarıyor. Ürünler, eşi görülmemiş form faktörleri ve işlevsellikleri ile çalışma, öğrenme, eğlence ve dinlenmenin günlük yaşamın bir parçası olduğu çağın çok işlevli evleri için çözümler ortaya koyuyor.

Bir tuvali andıran LG Objet TV, minimalist tarzı ve nötr renklerin zarif kullanımıyla her odaya uyum sağlıyor ve her türlü iç mekana şıklık katıyor. LG Objet TV'nin kumaş kaplı kapağı, ürünle birlikte verilen LG uzaktan kumandaya tek bir dokunuşla kaldırılıp indirilerek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Maksimum görüntüleme deneyimi sağlamak amacıyla kapak tamamen açılıp ekran ortaya çıkarılabildiği gibi, seçilmiş yaşam tarzı işlevlerini görmek için kapak kısmen kapalı bırakılabiliyor.

LG Objet TV'nin 65 inç OLED evo paneli ve gelişmiş işlemcisi, tam görünüm modunda, her türden içeriği canlı, doğru renk ifadesi ve olağanüstü kontrastla hayata geçiren çarpıcı bir izleme deneyimi sunuyor. TV, üstün görüntü kalitesinin yanı sıra, izleyiciyi tamamen içine çekmek için sinema salonuna benzer bir ses sunan 80W, 4.2 kanallı bir ses sistemine de sahip. TV, çizgi görünümüne ayarlandığında ise tarih ve saati gösterirken, müzik ayarında uygun bir ses çalara dönüşüyor ya da galeri modunda ayarlandığında uzay ve doğa temalı görüntüler koleksiyonu sunuyor.

LG Objet TV'yi şu anda piyasadaki diğer tüm TV'lerden ayıran özellik değiştirilebilir kumaş kılıfı olurken, kumaş kılıfı, Danimarkalı tekstil yenilikçisi Kvadrat'ın ürünü. Mevcut 3 renk (Kvadrat beji, Kvadrat kızılı, Kvadrat yeşili) geniş bir renk paletine ve farklı tasarımlara uyum sağlama yetenekleri nedeniyle özenle seçildi.

İnce ancak sağlam olan Objet TV, tıpkı modern bir galeride sanat eserinin sergilenmesi gibi, 5 dereceye kadar hafif bir açıyla duvara yerleştirilmek üzere tasarlandı. TV'nin kablolu çerçeve sistemi, kablo set üstü kutusu veya oyun konsolu gibi harici cihazları bağlamayı kolaylaştırırken, temiz, çağdaş çizgilerini koruyor. TV, kullanıcıların yaşam alanıyla maksimum entegrasyon için duvarla aynı hizada bile kurulabiliyor.

LG'nin yeni Lifestyle TV serisindeki bir diğer yenilik olan LG StanbyME, çağın TV izleme alışkanlıkları için ideal bir arkadaş olma özelliği gösteriyor. Bu eğlence merkezi, şarj edilmeden 3 saatlik görüntülemeye izin veriyor. LG StandbyME, gizli tekerlekleri olan hareketli bir standa takılı yerleşik pili olan kablosuz TV ekranı olarak da tanımlanabiliyor. LG StanbyME, en üst düzeyde izleme özgürlüğü için odadan odaya kolayca taşınabiliyor. 27 inçlik ekranı yalnızca filmler, TV şovları ve video içeriği akışı için değil, aynı zamanda kullanıcıların aile ve iş arkadaşlarıyla video konferans yapmak ve çevrim içi dersleri izlemek için de ideal boyutta.

LG StanbyME, ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı ve izleme konforu sunuyor. Hem yatay hem de dikey yöndeyken ekran döndürülebiliyor ve eğilebiliyor. Yükseklik, izleyicinin kullanım senaryosuna göre konumu özelleştirmesine olanak tanıyarak yatakta yatarken, mutfakta yemek pişirirken veya oturma odasındaki kanepede uzanırken optimum konfor sağlayacak şekilde ayarlanabiliyor. En yeni Android ve iOS akıllı telefonlar ve NFC ile sorunsuz çalışan "Mobil Ekran Yansıtma" sayesinde LG StanbyME'ye içerik akışı çok kolay hale geliyor. Çıkarılabilir yuva, görüntülü aramalar, çevrim içi dersler ve akışlı içerik için hızlı ve güvenli bir çözüm oluşturmak için izleyicinin telefonunu LG StanbyME'nin üzerine yerleştirmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, ayrıca kablolu (USB, HDMI) veya kablosuz bağlantı yoluyla dizüstü bilgisayarlarını veya PC'lerini StanbyME'ye bağlayabiliyor.

Uzaktan, dokunma ve hareket tanıma gibi sezgisel kontrol seçenekleri, LG StanbyME'ye daha da fazla kullanılabilirlik sağlıyor. Bu ürün için özel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzü, izleyicinin kişisel izleme deneyimine göre uyarlanmasıyla herhangi bir TV kullanıcı arayüzünden farklılaşıyor. LG StanbyME de tıpkı Objet TV gibi çok çeşitli dekorları tamamlayan sade, modern bir tasarıma sahip. Dokusal bir kumaşla kaplanmış ve özel pure bej rengiyle kaplanmış bir arka kapağı bulunan TV, her alana sıcak ve doğal bir his veriyor.

LG StanbyME, TV olarak kullanılmadığında güzel sanat eserleri, fotoğraflar veya saatli bir takvim görüntüleyerek ortamın ayarlanmasına yardımcı oluyor.

4 Ocak 2022'de Türkiye saatiyle 19.00'da www.LG.com/CES2022 adresi ziyaret edilerek LG'nin Lifestyle TV'leri CES 2022'de izlenebilecek.

#LG #lifestyle TV #televizyon
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