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Lezzet ve sağlık bir fincanda buluştu

İzmir’de ilikli kemik suyu ve doğal ürünler üreten Zel firması, kahveyi sağlıkla buluşturma fikriyle kolajen ve kahveyi birleştirdi. Sağlık deposu haline gelen kolajenli kahve, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Almanya ve Dubai’de inovasyon birinciliğini ülkemize kazandırdı.

Genel 18.02.2022, 10:46
Lezzet ve sağlık bir fincanda buluştu

İzmir’de ilikli kemik suyu ve doğal ürünler üreten Zel firması, kahveyi sağlıkla buluşturma fikriyle kolajen ve kahveyi birleştirdi. Sağlık deposu haline gelen kolajenli kahve, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Almanya ve Dubai’de inovasyon birinciliğini ülkemize kazandırdı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi olarak kurulan Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası’nda, kemiklerin yaklaşık 85 derecede kısık ateşte uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan ve sağlık kaynağı olan kolajen üretimine başladı. Kolajen proteinini bir çok üründe kullanan firma, AR-GE departmanı çalışmaları sonucu geleneksel Türk kahvesini de kolajenle birleştirdi.

İnovasyon ödülü aldı

Kahve alışkanlığını sağlıkla buluşturan ürünün, filtre kahve ve çözünebilir granül kahve olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyada da büyük ilgi gören kolajenli Türk kahvesi, dünyanın en prestijli gıda fuarlarından olan Anuga Fuarında inovasyon ödülüne layık görüldü. Kolajenli Türk kahvesine özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden büyük talep geliyor. Ülkemizde seçkin market ve e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ürünler Amazon üzerinden tüm dünyanın beğenisine sunuluyor. Özellikle kadın kahve tüketicileri sağlıkla da buluştuğu için kolajenli filtre ve kolajenli Türk kahvesini tercih ediyor.

Kolajenli kahve Türkiye’de bir ilk

‘Kolajen Dünyası’ adıyla birçok ürün piyasaya sunduklarını ifade eden Zel Global Dış Ticaret Yöneticisi Serhat Kurtuldu, “Bu ürünlerin ana kalemlerden biri de kahve. Türkiye’de kolajenli kahveyle tüketiciyi buluşturan ilk firmayız. Kolajenli kahvemiz Türkiye’de ilk olmanın yanı sıra gıda sektörünün en önde gelen fuarı Uluslararası Anuga Gıda Fuarında inovasyon ödülü kazandı. Üretimimiz artarak devam ediyor” dedi.

Kahvenin, dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan emtia ürünü olduğunu kaydeden Kurtuldu, “Kahve, tüm dünyada inanılmaz bir tüketicisi olan bir ürün. Biz kolajenin faydalarını çok iyi biliyoruz. Türkiye’de özellikle kadınlar Türk kahvesine çok düşkün. Kadınlar arasında günde minimum bir fincan tüketim çok yaygın. Kolajen, vücutta gençlik, dinçlik, eklemlere kayganlık gibi özellikler veren bir protein. Kolajenin üretilmesi 30’lu yaşlardan sonra azalarak tamamen durmakta bu da yaşlılığı getirmektedir. Bunun bilincinde olan tüketiciler, günlük kolajen ihtiyaçlarını karşılamak için bu kahveyi tercih ediyorlar. Kolajenli kahvemizden günde iki fincan tükettiklerinde lezzetli bir kahve ile günlük almak istedikleri kolajeni de almış oluyorlar” dedi.

Avustralya’dan Güney Kore’ye talep var

Dünyada Türk kahvesinin umulduğundan daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Kurtuldu, “Avustralya’dan Güney Kore’ye kadar bize çok ciddi talepler ulaştı. Bu çok sevindirici bir şey. Türk kahvesinin bu kadar seviliyor olması bize mutluluk verdi. Hem Türk kahvesinin lezzetini hem kolajenin sağlığını uluslararası müşteriyle buluşturmak bizi mutlu ediyor” dedi.

En çok tercih edilen ürünler arasında çözünebilir granül kahvenin de olduğunu söyleyen Zel Global Kalite Güvence Müdürü Zeynep Ege ise ‘Kolajenli Gold Kahve’ ürününün tek içimlik ambalajlarda da tüketiciye sunulduğunu ifade ederek, saatte 2 bin paket üretim kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

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