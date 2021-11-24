Lezita “Yılın Gıda Markası” seçildi

İSTANBUL (AA) - Lezita, Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halkın oyu ile “Yılın Gıda Markası” seçildi.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, Lezita, Altın Marka İş ve Yaşam Ödülleri’nden ödülle döndü.



Bu yıl 5. kez düzenlenen organizasyonda Lezita, “Yılın Gıda Markası” ödülüne layık görüldü.

Halk oylaması sonucu “Yılın Gıda Markası” seçilen Lezita’nın ödülünü Lezita Pazarlama Müdürü Besime Bakiler teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Pazarlama Müdürü Bakiler, müşterilerinin karşısına her zaman kaliteli, sağlıklı ve yenilikçi ürünlerle çıkmak için çalıştıklarını belirterek, “İnsan odaklı bir şirketiz. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesine yönelik sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışırken, onlarla etkileşimde olmaya da özen gösteriyoruz. İnsanımızın ve toplumumuzun ihtiyaçlarını ve duygularını anlamaya çalışıyor, empati kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakiler, sundukları pratik ve besleyici ürün çözümleriyle her kesimden ve yaştan kişinin evlerinde yer aldıklarını aktararak, "Dünyadaki en yeni trendleri ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Bu nedenle halk oylaması ile ödüle layık görülmek bizlere daha da büyük gurur veriyor. Markamız yeniliğe açık bakış açımız ve iletişim kabiliyetimiz sayesinde emin adımlarla ilerliyor. Bu heyecan verici yolculukta halkımızın da yanımızda olduğunu bilmekten mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.