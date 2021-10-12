Levent Kırca kimdir? Levent Kırca ne zaman ve neden öldü?

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra köşe yazarlığı, siyasilik, medya yöneticiliği ve öğretim üyeliği gibi birçok alanda görev alan Levent Kırca ölüm yıldönümünde taziye mesajları ile anıldı. İşte Kırca’nın yaşamı ile ilgili bilgiler ve ölüm nedeni…

LEVENT KIRCA NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

12 Ekim 2015’te İstanbul’da 65 yaşındayken hayatını kaybeden Levent Kırca uzun süre karaciğer kanseri ile mücadele etti. Sanatçı kemoterapi tedavisine devam ettiği esnada durumu ağırlaşınca yaşam savaşını kaybetti. 12 Ekim’de vefat eden Kırca, 13 Ekim’de Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca 28 Eylül 1950’de Samsun’da dünyaya geldi. Komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu, köşe yazarlığı ve siyasetçilik yaptı.

Aydınlık gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliğini görevlerinde bulundu. Sanatçının ikisi ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu bulunuyor.

Olacak O Kadar adlı televizyon programını yıllarca sürdüren oyuncu Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, DSP Üsküdar Belediye Başkanı Adaylığı, Ulusal Kanal Genel Müdürlüğü gibi alanlarda da çalıştı.

Sayısız film ve dizide yer alan Kırca, 2015 yılında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.