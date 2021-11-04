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letgo oto+, Pilot Garage iş birliği ile Türkiye genelinde büyümeyi sürdürüyor

- İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'deki anlaşmalı Pilot Garage şubeleri ile hizmet vermeye başlayan letgo oto+, müşterilerine birçok ilde araçlarını değerinde satma imkanı sunuyor

Genel 04.11.2021, 12:05
letgo oto+, Pilot Garage iş birliği ile Türkiye genelinde büyümeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İkinci el platformu letgo'nun araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren iş modeli letgo oto+, Türkiye'de 250'yi aşkın noktada Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarında oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile iş birliği yaptı.

letgo oto+ açıklamasına göre, letgo, letgo oto+ ile büyümesine devam ediyor.

İlk merkezini İstanbul Maslak, ikincisini ise İstanbul Pendik’te faaliyete açan letgo oto+, 250'yi aşkın noktada TSE standartlarında oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile iş birliği yaparak hizmet ağını genişletiyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'deki anlaşmalı Pilot Garage şubeleri ile hizmet vermeye başlayan letgo oto+, müşterilerine birçok ilde araçlarını değerinde satma imkanı sunuyor.

letgo oto+ müşterileri, anlaşmalı Pilot Garage şubelerine gelerek zahmetli ve uzun süren araba satış sürecini letgo oto+ merkezlerinde olduğu gibi birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyor. Arabasını satmak isteyen müşteriler, letgootoplus.com veya letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor, ardından anlaşmalı Pilot Garage şubelerinden diledikleri tarih ve saat için randevu alarak ekspertiz merkezine davet ediliyor.

Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz hizmeti sonrasında arabaya son fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor. Bu şekilde müşteriler arabalarını değerinde fiyatla hızlı ve kolay bir şekilde satabiliyor.


- "Sektörün kurumsallaşmasına öncülük eden bir şirketle güçlerimizi birleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, letgo oto+ olarak, Türkiye'nin farklı noktalarında operasyonları sürdürme hedefiyle hızla büyümeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pilot Garage gibi ikinci el araç sektöründe güvenilir ve kaliteli oto ekspertiz hizmeti veren ve sektörün kurumsallaşmasına öncülük eden bir şirketle güçlerimizi birleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Araç alım satım sürecinde firmaların en şeffaf şekilde hizmet vermesi müşterilerin tüm süreci güvenli bir şekilde tamamlamaları açısından büyük bir önem taşıyor. Ekspertiz sürecinin güvenilir ve bağımsız bir ekspertiz firması tarafından profesyonel bir ekibin öncülüğünde gerçekleştirilmesi tüm müşteriler için en doğru ve en güvenilir sonucu veriyor. Biz de ikinci el araç sektöründe kurumsallaşmayı destekleyen bir marka olarak bu iş birliği ile Türkiye genelindeki anlaşmalı Pilot Garage araç alım merkezlerimizle müşterilerimize şeffaf ve güvenli bir deneyim sunmaya devam edeceğiz."

#letgo
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