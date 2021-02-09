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Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde Covid-19 vakası görülmedi

Türkiye’nin ‘lavanta kokulu köyü’ olarak bilinen Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı 261 nüfuslu Kuyucak köyünde pandemi sürecinde korona virüs Covid-19 vakası görülmedi. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde vaka görülmemesini lavanta yağı ve lavanta suyu kullanımına bağladıklarını söyledi.

Genel 09.02.2021, 13:46
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Lavanta kokulu 261 nüfuslu köyde Covid-19 vakası görülmedi

Türkiye’nin ‘lavanta kokulu köyü’ olarak bilinen Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı 261 nüfuslu Kuyucak köyünde pandemi sürecinde korona virüs Covid-19 vakası görülmedi. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, köyde vaka görülmemesini lavanta yağı ve lavanta suyu kullanımına bağladıklarını söyledi.

‘Lavanta kokulu köy’ unvanı ile Türkiye’de adından söz ettiren Keçiborlu ilçesine bağlı 261 nüfuslu Kuyucak köyünde yaşayanlarda korona virüs vakası görülmedi. Kuyucak, Haziran ayının ortalarında başlayan ve Ağustos ayının 15’ine kadar devam eden sezonda yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Köyü ziyaret edenler mor renkli tarlaları gezip, bol bol fotoğraf çektirdi, alışveriş yaptı. Kuyucak köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, binlerce ziyaretçiye rağmen köyde yerleşik düzende olan vatandaşların hiçbirinin korona virüse yakalanmadığını bu durumu da lavantaya bağladıklarını söyledi.

“Köyümüzde yerleşik düzende olanlarda korona virüs çıkmadı”

Lavantanın korona virüse karşı iyi geldiğine ilişkin bilimsel bir dayanak olmadığını ifade eden Yılmaz, “Lavanta yağı ve suyunu kullandığımız için korona virüs görülmemesini buna yorumluyoruz. Allah’a şükürler olsun ki şuana kadar köyümüze bir tane korona virüs gelmedi. Sadece köy dışında yaşayanlarda oldu, köyümüzde yerleşik düzende olanlarda korona virüs çıkmadı. Lavantayı buhar olarak kullanıyoruz. Ayrıca suyunu içiyoruz. Evimizin içini lavanta yağı ile dezenfekte ediyoruz” dedi.

“Sezonda 500 bin ziyaretçi geldi”

Köyde 261 kişinin ikamet ettiğini belirten Yılmaz, “Yaz aylarında nüfusumuz 700-800 kişiye çıkıyor. Lavanta sezonunda köyümüzde günde 10 bin kişi ağırladığımız da oluyor 50 bin kişi ağırladığımızda oluyor. Geçen sezonda pandemiye rağmen yaklaşık 500 bin civarında ziyaretçi geldi. Gelecek sezon köyümüzde 1 milyon kişiyi ağırlamak istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Sayın valimiz de bize destek veriyor” diye konuştu. Muhtar Yılmaz, köyde vaka görülmemesine rağmen maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinden taviz vermediklerini sözlerine ekledi.

“Sebebini lavantaya bağlıyoruz”

Aysun Yavru da lavanta yağı kullandıklarını ve lavanta suyu içtiklerini söyledi. Yavru, “Köyümüzde korona virüs bugüne kadar görülmedi. Korona virüse yakalanmama sebebimizi lavantaya bağlıyoruz. Dışarıdan gelenler de bunu söylüyor. Biz yine de kurallara uyuyoruz. Tedbir bizden takdir Allah’tan” dedi.

“Köyümüze korona virüs gelmedi”

83 yaşında Hüseyin Tetik ise lavanta köyüne korona virüs gelmediğini belirtti. Tetik de bu durumu lavantaya bağladıklarını ifade etti.
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